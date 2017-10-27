Во время чемпионата мира—2018 может пройти ЧМ среди болельщиков

Международный турнир по футболу среди болельщиков могут провести в России во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил президент клуба болельщиков сборной России Russia Unites Эдуард Латыпов.
«Регламент чемпионата мира среди болельщиков находится на согласовании в Российском футбольном союзе, так как этот проект мы делаем под его эгидой. Предварительно рассматриваем даты финального этапа в период между групповым турниром чемпионата мира и матчами плей-офф – это 29-30 июня. Кроме того у нас есть идея организовать масштабный квалификационный турнир на 48 матчей, которые пройдут в городах-организаторах мирового первенства. Сейчас занимаемся отбором в состав российской команды», — цитирует Латыпова Welcome2018.
1 июля 2017 года в Санкт-Петербурге накануне финала Кубка конфедераций—2017 прошёл турнир среди болельщиков сборных России, Италии, Кипра, Камеруна и Чили. В нём также приняли участие смешанные команды, составленные из жителей стран Африки и Латинской Америки. Победу одержала сборная Италии, обыгравшая в финальном матче команду российских болельщиков со счётом 1:0. Одним из организаторов соревнований был Российский футбольный союз.