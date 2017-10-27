На «Екатеринбург Арене» завершено благоустройство территории

Благоустройство прилегающей территории стадиона «Екатеринбург Арена» полностью завершено. Об этом сообщила компания «Синара-Девелопмент», выступающая генеральным подрядчиком строительства. Летом 2018 года Екатеринбург примет четыре матча группового этапа чемпионата мира.
На прилегающей к стадиону территории общей площадью 8 га высажено более 150 хвойных и лиственных деревьев, около 2 тыс. кустарников, обустроено 180 квадратных метров альпийских горок и 340 квадратных метров многолетних цветников. В ближайшее время будут установлены скамейки и урны. Вокруг стадиона обустроена беговая дорожка длиной 800 м, выполненная из профессионального прорезиненного антискользящего покрытия.
По словам генерального директора компании «Синара-Девелопмент» Тимура Уфимцева, в настоящее время на «Екатеринбург Арене» продолжаются отделочные работы в подтрибунных помещениях. Сейчас оборудуются 16 буфетов и 24 пункта продажи напитков и снеков. Также пространство оформляется системами навигации как внутри, так и снаружи стадиона.