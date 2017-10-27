Моуринью: у «МЮ» нет пятерых игроков, поэтому не говорите со мной о Кейне

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью напомнил о потерях манкунианцев, когда его попросили прокомментировать тот факт, что нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн пропустит предстоящий 28 октября на стадионе «Олд Траффорд» матч из-за проблемы с подколенным сухожилием.
«У нас нет Златана Ибрагимович, Поля Погба, Маруана Феллайни, Маркоса Рохо, Майкла Кэррика, поэтому не говорите со мной о Гарри Кейне», — заявил Моуринью.
Португальский специалист высказался о ближайшем сопернике в положительных тонах. «У них очень хорошая команда, одна из лучших в лиге. У них фантастический состав, хороший тренер, стабильность, тот же тренер долгие годы и те же игроки. У них очень, очень хорошая команда», — цитирует Моуринью Evening Standard.
«Тоттенхэм» подтвердил, что Кейн получил повреждение