Боккетти не полетел со «Спартаком» на матч против «Ростова»

«Спартак» вылетел в Ростов-на-Дону, где 28 октября сыграет против «Ростова». С красно-белыми на матч 15-го тура РФПЛ в связи с дискомфортом в коленном составе не полетел защитник Сальваторе Боккетти. Кроме того, в Москве из-за травм остались защитник Андрей Ещенко, полузащитники Роман Зобнин, Артём Тимофеев и Александр Самедов, нападающий Зе Луиш. Они будут заниматься на базе в Тарасовке по индивидуальной программе. Защитник Георгий Тигиев и полузащитник Джано Ананидзе восстанавливаются после операций.
В распоряжении главного тренера Массимо Карреры 21 игрок. Это Артём Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко, Илья Кутепов, Сердар Таски, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович, Константин Щербаков, Николай Рассказов, Фернандо, Денис Глушаков, Марио Пашалич, Артём Самсонов, Ивелин Попов, Зелимхан Бакаев, Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Луис Адриано, Денис Давыдов и Педро Роша.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало — в 19:00 мск. Билеты на матч можно приобрести на «Чемпионате».