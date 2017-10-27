«Арсенал» (Тула) — ЦСКА: стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и ЦСКА на матч 15-го тура РФПЛ.
«Арсенал»: Габулов, Беляев, К. Комбаров, Альварес, Сунзу, Горбатенко, Ткачёв, Бурчану, Чаушич, Кангва, Джорджевич.
ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Васин, Игнашевич, Набабкин, Щенников, Натхо, Головин, Кучаев, Оланаре, Чалов.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который пройдёт в Туле. Начало — в 19:30 мск.
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