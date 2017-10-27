Жена Лунёва хотела, чтобы вратарь выбрал Краснодар вместо Санкт-Петербурга

Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв и его супруга Диана в интервью клубной пресс-службе рассказали, почему в декабре 2016 года голкипер перешёл в петербургский клуб, имея на руках также предложение от «Краснодара».
«Когда пришло предложение от „Зенита“, взвешивал все „за“ и „против“. Первоначально был вариант с „Рубином“, а потом, когда вышел „Зенит“, был ещё „Краснодар“. Выбирал между двумя этими клубами. Супруга была за Краснодар», — сказал Андрей.
«Это правда, что я была за Краснодар. Хотелось туда, где теплее», — отметила Диана.
«Петербург мне нравится. Единственное, что, может, не так, как хотелось бы, — это погода. В Уфе если лето, то лето, а если зима, то зима. Зимой — -40, летом — +40, красота», — добавил голкипер.
Посмотреть видео интервью можно в «твиттере» «Зенита».