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Конте: если хотите ударить по мне, бейте, но не приплетайте сюда других людей

27 октября 2017, пятница. 18:52 Футбол

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения относительно бывшего тренера команды Стива Холланда. Сообщалось, что несколько игроков «Челси» разговаривали с бывшим ассистентом Конте, сказав ему, что им не хватает его в команде, и якобы выразили недовольство нынешними методами тренировок в клубе.

«Они стараются создать проблемы между мной, клубом и игроками. Я могу принять, если вы пишете, что клуб готов меня уволить, я могу принять истории с игроками, но примешивать сюда кого-то ещё некорректно. Это не здорово, что этот человек должен посылать мне сообщение, чтобы сказать, что это неправда. Если вы хотите ударить по мне, бейте, но не других людей. Я ненавижу подобные ситуации.

Для меня в этом нет ничего сложного. По моему опыту игрока и тренера это не проблема. Вы не знаете того давления, с которым сталкивается тренер национальной команды, команды вашей страны на чемпионате мира или Европы. Ни один человек не может знать этой ситуации.

Если эти новости делают газеты более интересными, то продолжайте делать это, но не приплетайте сюда других людей, потому что это некорректно", — заявил Конте.

Куртуа: «Челси» готов сражаться за Конте
Источник: Официальный сайт ФК «Челси» Сообщить об ошибке
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Челси Антонио Конте
Новости. Футбол
27 октября 2017, пятница
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