«Бавария» договорилась о переходе 16-летнего шведского футболиста

«Бавария» договорилась с «Хельсингборгом» о переходе 16-летнего футболиста Алекса Тимосси Андерссона.
Шведский игрок переедет в Мюнхен 1 июля 2019 года, сообщает официальный сайт немецкого клуба.
До этого Андерссон будет оставаться в своей нынешней команде, за которую в этом сезоне он провёл 16 игр во второй шведской лиге и забил два гола.
«Алекс Тимосси Андерссон — очень талантливый игрок. Мы убеждены, что у него получится в „Баварии“. До того как он присоединится к нам, он будет продолжать набираться опыта в своём родном „Хельсингборге“ и развиваться в привычной для него обстановке», — заявил спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.
Атакующий игрок провёл четыре игры (шесть голов) за шведскую сборную до 15 лет и семь игр (два гола) за сборную до 16 лет.