Нигматуллин: Селихов — номер один в «Спартаке», Ребров в роли догоняющего

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым выразил мнение, что в матче 15-го тура российской Премьер-Лиги с «Ростовом» ворота красно-белых будет защищать Александр Селихов, несмотря на то что от травмы восстановился Артём Ребров.
«Я рад, что у Реброва всё в порядке и он вернулся в строй. Есть футбольное правило – победный состав не меняют. Думаю, по нему будет работать и Каррера, и в матче с «Ростовом» в основе выйдет Селихов. Александр прочно занял пост номер один, его позиция не вызывает сомнений, на данный момент Ребров в роли догоняющего. Но уверен, что Артём в любой момент будет готов вновь занять место в воротах», — сказал Нигматуллин.
Боккетти не полетел со «Спартаком» на матч против «Ростова», Ребров — в составе