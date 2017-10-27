Уткин: может, победителя Кубка на год будем назначать вице-президентом России?

Футбольный комментатор Василий Уткин поделился мнением о призывах поднять престиж Кубка России. В частности, на днях бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев предложил переименовать Кубок России в Национальный кубок президента РФ.
«Что вам не нравится в Кубке России? Может, сделаем так, чтобы победитель получал миллиард? Просто это будет уже не совсем Кубок. Почему в других странах престижно, а у нас — нет? Ну давайте сделаем что-то такое, чего нет нигде, и тогда Кубок будет престижным. А может, пусть победитель Кубка на год станет вице-президентом страны? Кто-то из команды. Автор победного мяча, например. Кубок есть Кубок. Есть чемпионат, когда каждый встречается с каждым дважды, а есть Кубок, в котором игры проходят навылет. Это два разных турнира, и ничего придумывать не надо», — сказал Уткин в эфире «Спорт FM».