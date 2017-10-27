Монтелла рассказал о голе «Милана», забитом после 43 передач подряд

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла рассказал о голе Николы Калинича в ворота «Кьево» (4:1) в матче 10-го тура Серии А. Перед финальным ударом хорвата игроки россонери совершили 43 точных передачи подряд.
«Гол после 43 пасов был забит в важный момент матча. Мы как раз пропустили в свои ворота и могли бы никак не реагировать, но сумели ответить. У нас есть несколько игроков, которые любят доходить до ворот соперника через три передачи, но я люблю команды, умеющие держать мяч», — сказал Монтелла.
Видео гола Калинича можно посмотреть в «твиттере» «Милана».
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