Бакайоко сдержал обещание покрасить волосы в синий цвет после первого гола в АПЛ

Полузащитник «Челси» Тьемуэ Бакайоко сдержал обещание перекрасить волосы в синий цвет после дебютного гола за лондонскую команду в чемпионате Англии.
Француз, перешедший в «Челси» минувшим летом из «Монако», отличился в середине октября в игре восьмого тура чемпионата с «Кристал Пэлас» (1:2), и накануне матча с «Борнмутом» (28 октября) покрасил волосы в синий цвет.
В нынешнем сезоне 23-летний Бакайоко провёл восемь матчей в АПЛ, забил один гол и отдал две голевые передачи.
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