«Зенит» отказался продать Нету «Фенербахче» за € 1,5 млн и требует € 2,5 млн

«Фенербахче» сделал «Зениту» предложение о выкупе контракта защитника Луиша Нету, который выступает в турецком клубе на правах аренды. Стамбульская команда предложила за португальца € 1,5 млн, однако сине-бело-голубые ответили отказом, информирует Fotospor.
«Зенит» сообщил «Фенербахче», что хочет за Нету € 2,5 млн. Клубы продолжают переговоры по игроку.
В текущем сезоне 29-летний Нету провёл пять матчей в чемпионате Турции и результативными действиями не отметился. Его аренда заканчивается в конце сезона.
10 футболистов, которых РФПЛ потеряла летом
По кому-то из этих парней болельщики будут скучать. По кому-то – совсем нет.