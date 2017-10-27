ЦСКА впервые за два месяца пропустил гол в Премьер-Лиге

Полузащитник тульского «Арсенала» Горан Чаушич забил гол в ворота ЦСКА в матче 15-го тура российской Премьер-Лиги. Сербский футболист открыл счёт на 79-й минуте игры.
Таким образом, ЦСКА впервые за всю осень пропустил в чемпионате России. Последний раз красно-синие пропускали в Премьер-Лиге 27 августа, когда уступили дома «Ахмату» — 0:1. Сухая серия ЦСКА длилась семь матчей.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» (Тула) — ЦСКА. Заканчивается второй тайм, счёт — 1:0 в пользу хозяев.