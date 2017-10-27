ЦСКА уступил тульскому «Арсеналу», оставшись во втором тайме вдесятером

ЦСКА проиграл тульскому «Арсеналу» в матче 15-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
В начале второй половины игры «армейцы» остались вдесятером — Константин Кучаев в центре поля грубо встретил Сергея Ткачёва и получил вторую жёлтую карточку. На 79-й минуте «Арсенал» забил единственный и победный гол — Игорь Горбатенко выполнил передачу к штрафной площади, Кирилл Комбаров в касание перевёл мяч на Горана Чаушича, а серб в касание пробил в дальний угол ворот москвичей.
ЦСКА (25 очков) занимает третье место в турнирной таблице, «Арсенал» (20) поднялся на седьмую позицию.