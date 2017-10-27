Тульский «Арсенал» впервые в истории набрал очки в матче с ЦСКА

В матче 15-го тура российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» на своём поле обыграл столичный ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Арсенал» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Единственный гол в этом матче записал на свой счёт полузащитник хозяев Горан Чаушич, который отличился на 79-й минуте.
Таким образом, «Арсенал» впервые в истории чемпионатов России обыграл ЦСКА. Кроме того, до сегодняшнего дня тульская команда никогда не отбирала очков в матчах с «армейцами» в чемпионатах страны.
ЦСКА впервые за два месяца пропустил гол в Премьер-Лиге