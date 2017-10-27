Божович: было бы сложнее, если бы не удаление? Если бы бабушка была дедушкой…

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в матче 15-го тура РФПЛ.
«Выиграли за счёт борьбы. Удаление всегда меняет ход игры, и нам после этого стало гораздо легче. Вообще, думаю, у нас были лучше моменты, в первом тайме два раза могли забить. По игре ЦСКА больше и лучше контролировал мяч в первом тайме. Во втором, когда „Арсенал“ был в большинстве, у нас стало получаться чуть лучше.
Было бы „Арсеналу“ значительнее тяжелее победить ЦСКА, если бы не удаление? Как говорят по-русски: „Если бы бабушка была дедушкой...“ ЦСКА — хорошая и опытная команда, которая не позволяла нам многое, но наши моменты были опаснее», — сказал Божович в эфире телеканала «Наш футбол».
Тульский «Арсенал» впервые в истории набрал очки в матче с ЦСКА