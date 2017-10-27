Гончаренко прервал флеш-интервью после трёх вопросов об удалении игрока ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал гостевое поражение от тульского «Арсенала» (0:1) в матче 15-го тура РФПЛ.
Во время послематчевого интервью телеканалу «Наш футбол» журналист задал специалисту три вопроса, связанных с удалением полузащитника ЦСКА Константина Кучаева при счёте 0:0 на 54-й минуте.
«Можно ли сказать, что удаление изменило ход встречи? Удаление всегда меняет ход встречи. Но не думаю, что сегодня мы заслужили победу, как не заслуживали и поражения.
Заслуживал ли фол Кучаева второй жёлтой карточки? Нет, конечно», — сказал Гончаренко.
После этого журналист пытался задать третий вопрос о том, как сложилась бы игра, если бы удаления не случилось, однако тренер его перебил.
«Что мы крутимся вокруг удаления? Кроме удаления, были и другие эпизоды. Сейчас мы говорим только об удалении. Три вопроса — все об удалении», — сказал Гончаренко, после чего ушёл.