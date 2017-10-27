Хомуха: группа атаки ЦСКА не является топовой, отсюда все проблемы

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал поражение «армейцев» в матче 15-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (0:1).
«Малая результативность ЦСКА связана с тем, что группа атаки «армейцев» в данный момент не является топовой. Отсюда все проблемы. На сегодняшний момент эту проблему можно решить за счёт приобретения классного центрального нападающего.
Несомненно, удаление Кучаева повлияло на игру — нагрузка легла на оставшихся игроков. Впереди у ЦСКА тяжёлый график, но команда может прибавить за счёт внутреннего резерва, мобилизации и полной самоотдачи. Никакого другого рецепта в той ситуации, в которой находится ЦСКА, просто нет», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.
Божович: было бы сложнее, если бы не удаление? Если бы бабушка была дедушкой…