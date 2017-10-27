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Клопп: кажется, «Манчестер Сити» станет чемпионом Англии уже в январе

27 октября 2017, пятница. 22:23 Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил мнение, что «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне может убить интригу в чемпионской гонке английской Премьер-лиги уже в начале следующего года.

Журналист спросил у Клоппа: «Два последних чемпиона Англии играли скорее в оборонительный и контратакующий футбол, чем в атакующий. Как вы считаете, может ли английскую Премьер-лигу выиграть команда, играющая в атакующий футбол?»

«Спросите, что об этом думает «Манчестер Сити» и Хосеп Гвардиола. Кажется, что они станут чемпионами уже в январе.

Дело не в том, чтобы играть одним или другим способом. Всё дело заключается в том, чтобы играть правильным образом для конкретной команды. При этом надо уважать всех остальных соперников, команды которых тоже проделывают хорошую работу», — сказал наставник «Ливерпуля» в интервью SFR Sport.

«Манчестер Сити» в матче 4-го тура АПЛ, который состоялся 9 сентября, разгромил «Ливерпуль» со счётом 5:0. Команда Хосепа Гвардиолы с 25 очками занимает первое место в турнирной таблице, а мерсисайдцы (13) находятся на девятой строчке.

Клопп провёл в «Ливерпуле» командное собрание после разгрома от «Тоттенхэма»
Источник: SFR Sport 1 Сообщить об ошибке
Теги
Ливерпуль Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Юрген Клопп
Новости. Футбол
27 октября 2017, пятница
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