Менди рассказал о резкой реакции Гвардиолы на его травму

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди рассказал, как главный тренер команды Хосеп Гвардиола отреагировал на его травму. Француз в конце сентября получил разрыв крестообразных связок колена и выбыл из строя примерно до апреля следующего года.
«Когда защищаюсь, обычно выставляю вперёд левую ногу, она у меня сильнее. В моменте, когда получил травму, я впервые в жизни выставил правую ногу. На следующий день Гвардиола спросил меня, действительно ли я повредил связки. Я ответил ему, что это не так. Но тогда я ещё не знал точного диагноза. Потом Гвардиола спросил: «Подожди, я не могу понять, почему ты выставил вперёд грёбаную правую ногу, а не левую, как обычно?!», – рассказал Менди.
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