Гончаренко: ЦСКА не заслужил поражения в матче с «Арсеналом»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал гостевое поражение в матче 15-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (0:1).
«Если отречься от удаления, то у нас проблема та же – нужно создавать больше моментов у ворот соперника. Может быть, сегодня было получше, но качественных голевых атак не хватило. Мы мало забиваем, и это проблема, которую нужно решить. Не думаю, что сегодня мы заслужили поражение, но и «Арсенал» не заслужил победы.
Конечно, видим, за счёт чего ЦСКА может прибавить в отношении своей невысокой результативности. Пытаемся что-то улучшить, говорим с командой, но пока, к сожалению, не можем эту ситуацию изменить. Тяжело вспомнить, когда мы в последней раз забивали больше двух мячей за матч.
В моём решение выпустить в составе игроков, которые не часто выходят в основе, недооценки соперника не было. Об этом не может идти и речи. У ЦСКА были определённые проблемы, исходя из чего выбирали стартовый состав. Люди, которые сегодня не вышли на поле, имели на то какие-то причины.
Можно ли назвать следующий матч ЦСКА с «Базелем» главной игрой года для нас? Когда проводишь столько матчей, каждый из них главный. Для нас любая игра является важной. Будь то РФПЛ или Лига чемпионов. Как только начинаешь делить матчи, начинаются проблемы.
Что касается того, что болельщики ЦСКА устроили на трибунах фейерверк, то наверняка из-за этого клуб будет оштрафован. Это не то, что нужно, не поддержка. Однако мы, тренерский штаб, такие вещи контролировать не можем», — сказал Гончаренко на послематчевой пресс-конференции.