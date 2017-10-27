Соперник ЦСКА в ЛЧ «Бенфика» одержала победу в чемпионате Португалии

«Бенфика», соперник ЦСКА в групповом этапе Лиги чемпионов, в домашнем матче 10-го тура чемпионата Португалии встречалась с «Фейренсе». Встреча проходила на стадионе «Да Луш» и завершилась победой лиссабонцев со счётом 1:0.
В составе победителей отличился бразильский нападающий Жонас, который забил свой гол на 11-й минуте матча.
«Бенфика» (23 очка) располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Португалии, «Фейренсе» (11) — на девятой строчке.
В первом туре группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА на выезде победил «Бенфику» со счётом 2:1. Вторая игра между соперниками пройдёт в Москве 22 ноября.