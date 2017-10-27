«Майнц» и «Айнтрахт» не сумели выявить победителя

«Майнц» и «Айнтрахт» сыграли вничью в матче 10-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Майнце на стадионе «Опель-Арена — Кофас-Арена» и завершилась со счётом 1:1.
В конце первого тайма гости вышли вперёд благодаря автоголу защитника Штефана Белла, однако на 71-й минуте игры хавбек Суат Сердар сравнял счёт. Больше голов команды не забивали.
«Майнц» набрал 11 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Айнтрахт», имеющий в своём активе 15 баллов, располагается на седьмой позиции.