Ари: в январе-феврале российский паспорт будет готов, документы поданы

Нападающий «Локомотива» Ари сообщил, что в ближайшие месяцы должен получить российское гражданство.
«Локомотив» мне помогает, документы поданы. Ожидаю, что это вопрос нескольких месяцев. Вероятно, в январе-феврале паспорт будет готов.
Гилерме уже рассказывал мне про экзамен, который предстоит сдать. Я русский язык неплохо знаю, многое понимаю, но надо будет ещё подготовиться», — сказал Ари в интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
С полной версией интервью Ари можно ознакомиться на «Чемпионате».