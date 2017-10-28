Сборная России сыграет с Коста-Рикой в 1/4 финала чемпионата мира по футболу 7х7

Любительская сборная России сыграет в четвертьфинале чемпионата мира по футболу 7х7, проходящего в эти дни в гватемальском городе Реталулеу, с командой Коста-Рики.
Ожидалось, что команда Дмитрия Смирнова сразится в четвертьфинале с Францией, которая заняла второе место в группе А, однако организаторами был назначен дополнительный поединок за выход в плей-офф между французами и финишировавшей третьей в подгруппе С Коста-Рикой, и американская сборная выиграла этот матч.
Напомним, сборная России одержала на групповом этапе три победы, переиграв в рамках группы D Эквадор (6:2) и Перу (0:0, 2-1 по буллитам), а затем выиграла в стыковом туре у США (12:0) и вышла в игры на выбывание с первого места из своей подгруппы.
Матч Россия — Коста-Рика начнётся 28 октября в 6:00 по московскому времени и будет показан в прямом эфире. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте Lfl.ru.
Другие четвертьфинальные пары выглядят следующим образом: Мексика — Перу, Аргентина – Уругвай и Гватемала — Бразилия.