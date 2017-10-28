Конте: Канте по-прежнему не готов играть, надеюсь, он вернётся к матчу с «Ромой»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте в преддверии матча 10-го тура АПЛ с «Борнмутом», который пройдёт сегодня, 28 октября, рассказал о ситуации с травмированными игроками.
«Мозес не сыграет. В случае с его возвращением в состав мы должны проявить терпение. Н'Голо Канте по-прежнему не готов. Мы должны подождать, и я надеюсь, что он вернётся к матчу с «Ромой».
Дэнни Дринкуотер сыграл с «Эвертоном», но, разумеется, ему нужно набрать необходимую физическую форму. Остальные футболисты готовы сыграть», – рассказал Конте.
Матч группового этапа Лиги чемпионов «Рома» — «Челси» пройдёт 31 октября.
Конте: если хотите ударить по мне, бейте, но не приплетайте сюда других людей