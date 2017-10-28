Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Главный тренер «Порту» объяснил, почему Касильяс потерял место в основе

28 октября 2017, суббота. 00:56 Футбол

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал тот факт, что 36-летний голкипер команды Икер Касильяс потерял место в стартовом составе команды.

«Игроки знают о моих правилах, установленных нормах поведения и то, что я требую от них всегда выкладываться на сто процентов на тренировках. Мы разговаривали с Касильясом. Он хотел узнать, почему потерял место в стартовом составе, а я объяснил, что это произошло в связи с его работой на тренировках в последние две недели. На мой взгляд, он не выполнял тот высокий объём работы, который должен выполнять. Я должен принимать свои решения последовательно, вне зависимости от того, как зовут игрока. В противном случае, потеряю контроль над командой. Я не могу закрыть глаза на то, что игрок 15 дней на тренировках не выполняет мои требования, и Икер это понимает», — цитирует Консейсау Marca.

Касильяс был выведен из стартового состава «Порту» за использование телефона
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
ФК Порту Икер Касильяс Сержиу Консейсау
Новости. Футбол
28 октября 2017, суббота
01:43 Кавани: голы «ПСЖ» в первом тайме позволили играть против «Ниццы» спокойнее
01:18 Клопп — о Ловрене: никому не пожелаю, чтобы их ошибки разбирались публично
00:59 Беляев: победа тульского «Арсенала» над ЦСКА важна со всех точек зрения
00:57 «Барселона» не намерена высказываться на тему о независимости Каталонии
00:56 Главный тренер «Порту» объяснил, почему Касильяс потерял место в основе
00:48 Чаушич: понимали, что болельщики тульского «Арсенала» ждут победы в матче с ЦСКА
00:24 Конте: Канте по-прежнему не готов играть, надеюсь, он вернётся к матчу с «Ромой»
00:18 Ари — о своём клубе в Бразилии: если это будет убыточная история, то не страшно
00:10 Сборная России сыграет с Коста-Рикой в 1/4 финала чемпионата мира по футболу 7х7
27 октября 2017, пятница
23:58 Ройс может перейти из дортмундской «Боруссии» в «Милан»
23:50 Ари: в январе-феврале российский паспорт будет готов, документы поданы
23:47 Леонардо: «ПСЖ» должен быть важнее Неймара и других отдельных игроков
23:35 Дубль Кавани помог «ПСЖ» разгромить «Ниццу»
23:31 Божович: способен ли «Арсенал» выйти в ЛЕ? Аппетит приходит во время еды
23:22 «Майнц» и «Айнтрахт» не сумели выявить победителя
23:01 Соперник ЦСКА в ЛЧ «Бенфика» одержала победу в чемпионате Португалии
22:56 Гончаренко: ЦСКА не заслужил поражения в матче с «Арсеналом»
22:48 Менди рассказал о резкой реакции Гвардиолы на его травму
22:35 Ибрагимович: не променял бы все свои 33 трофея на одну победу в Лиге чемпионов
22:23 Клопп: кажется, «Манчестер Сити» станет чемпионом Англии уже в январе
22:14 Хомуха: группа атаки ЦСКА не является топовой, отсюда все проблемы
22:04 «Арсенал» (Тула) — ЦСКА — 1:0. Видеообзор матча
22:00 В гостях у Ари: подруга, суперкар, шикарный дом и любимая мама. Фоторепортаж
21:46 Пономарёв: удаление Кучаева морально убило игроков, нельзя так руками играть!
21:43 Гончаренко прервал флеш-интервью после трёх вопросов об удалении игрока ЦСКА
21:39 Божович: было бы сложнее, если бы не удаление? Если бы бабушка была дедушкой…
21:26 Тульский «Арсенал» впервые в истории набрал очки в матче с ЦСКА
21:23 Роналду и его девушка в прямом эфире сообщили поклонникам, как назовут дочь
21:23 ЦСКА уступил тульскому «Арсеналу», оставшись во втором тайме вдесятером
21:15 ЦСКА впервые за два месяца пропустил гол в Премьер-Лиге
21:06 «Зенит» отказался продать Нету «Фенербахче» за € 1,5 млн и требует € 2,5 млн
20:45 Бакайоко сдержал обещание покрасить волосы в синий цвет после первого гола в АПЛ
20:38 Вальверде: сосредоточен на спорте, всё, что волнует меня, — игра с «Атлетиком»
20:34 Бубнов: Сёмин — лучший тренер России, в перспективных ходит Тихонов
20:33 Монтелла рассказал о голе «Милана», забитом после 43 передач подряд
20:27 Уткин: может, победителя Кубка на год будем назначать вице-президентом России?
19:59 Пресс-атташе «Уфы»: Семаку понравился наш проморолик, он хвалил девушку
19:57 Нигматуллин: Селихов — номер один в «Спартаке», Ребров в роли догоняющего
19:47 Клопп: не ясно, сыграет ли Коутиньо с «Хаддерсфилдом», решим после тренировки
19:32 Тренер «Вест Бромвича» назвал «Манчестер Сити» лучшей командой в Европе
19:31 Гончаренко рассказал, почему Фернандес и Витиньо не попали в стартовый состав
19:30 Божович: ЦСКА — это хороший раздражитель, надеемся зацепиться за очки
19:24 «Бавария» договорилась о переходе 16-летнего шведского футболиста
19:14 Д. Билялетдинов: четыре гола в пяти матчах чемпионата Литвы – мой личный рекорд
18:52 Конте: если хотите ударить по мне, бейте, но не приплетайте сюда других людей
Все новости RSS
Партнерский контент