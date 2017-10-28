«Барселона» не намерена высказываться на тему о независимости Каталонии

В «Барселоне» не собираются на официальном уровне делать какие-либо заявления по поводу независимости Каталонии, местный парламент которой накануне одобрил документ, провозглашающий отделение от Испании, сообщает Marca.
На прошлой неделе президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу подчеркнул, что клуб находится на стороне каталонских властей, однако этот факт не означает того, что сине-гранатовые разделяют все точки зрения местного правительства, включая решение об одностороннем провозглашении независимости региона.
Глава федерации футбола Каталонии уверен, что «Барселона» останется в Примере