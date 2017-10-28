Макси Лопес судится с бывшей женой за публикацию номера его телефона в Интернете

Нападающий «Удинезе» Макси Лопес обратился в судебные инстанции в связи с тем, что его бывшая супруга Ванда Нара сделала достоянием интернет-аудитории его телефонного номера и других личных данных посредством социальных сетей. Лопес подал иск, расценивая действия бывшей супруги как акт мести, повредивший репутации. По информации интернет-издания Football Italia, дело будет рассмотрено в суде Милана 22 ноября.
К слову, после развода Ванда Нара начала встречаться с другом и бывшим одноклубником Лопеса по «Сампдории» Мауро Икарди, и сейчас она является женой форварда сборной Аргентины.