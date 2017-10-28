Озил: отдаю «Арсеналу» всё и оставляю всего себя на поле на благо команды

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил заверил, что выступает в составе «канониров» с полной самоотдачей, но отказался отвечать на вопрос о своём будущем. Действие контракта футболиста с лондонским клубом рассчитано до лета 2018 года.
«Я счастлив здесь и выполняю свою работу на 100 процентов, как и всегда. Я отдаю всё и оставляю всего себя на поле на благо команды. Самое главное — футбол. Я хочу дать всё этому клубу. Для меня это важно, и я хочу наслаждаться игрой. Ну а что произойдёт в будущем, мы увидим», — сказал Озил в эфире Sky Sports.