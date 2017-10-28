Капитан «Валенсии» Парехо сбросил более 5 кг после прихода нового тренера

Капитан «Валенсии» Даниэль Парехо признался, что потерял в весе после прихода в команду нового главного тренера Марселино Гарсии Тораля в связи с интенсивными тренировками наставника и специальным меню.
«Я потерял пять с половиной килограммов с момента прибытия Марселино в «Валенсию» и чувствую себя отлично. Я стал быстрее, прибавил в ловкости, поэтому я благодарен за диетические новшества.
Марселино многое сделал за столь короткий промежуток времени, он привнёс новые идеи игры и внимательно проводит тренировки. Система тренера абсолютно подготовлена и точна, он абсолютно уверен в том, чего хочет добиться, и каждый игрок понимает такой подход», — сказал Парехо в интервью Diario AS.