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Капитан «Валенсии» Парехо сбросил более 5 кг после прихода нового тренера

28 октября 2017, суббота. 08:20 Футбол

Капитан «Валенсии» Даниэль Парехо признался, что потерял в весе после прихода в команду нового главного тренера Марселино Гарсии Тораля в связи с интенсивными тренировками наставника и специальным меню.

«Я потерял пять с половиной килограммов с момента прибытия Марселино в «Валенсию» и чувствую себя отлично. Я стал быстрее, прибавил в ловкости, поэтому я благодарен за диетические новшества.

Марселино многое сделал за столь короткий промежуток времени, он привнёс новые идеи игры и внимательно проводит тренировки. Система тренера абсолютно подготовлена и точна, он абсолютно уверен в том, чего хочет добиться, и каждый игрок понимает такой подход», — сказал Парехо в интервью Diario AS.

Источник: AS Сообщить об ошибке
Теги
ФК Валенсия Даниэль Парехо Марселино Тораль
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