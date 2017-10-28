Конте: 19-е место в АПЛ не соответствует игре «Борнмута»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте в преддверии матча 10-го тура АПЛ с «Борнмутом», который пройдёт сегодня, 28 октября, поделился ожиданиями от игры.
«У «Борнмута» очень хорошая команда. Они очень хорошо играют. Мы должны быть внимательны. Это будет очень сложный матч против команды, чьё положение в таблице не соответствует её игре. Они хорошо играли во многих матчах, и иногда им не везло. Мои игроки должны отнестись, как я и сам отношусь, с большим уважением к «Борнмуту» и их очень хорошему тренеру. У меня также будет возможность поприветствовать Аке и Беговича, двух важных игроков нашей команды в прошлом сезоне.
В АПЛ лёгких матчей не бывает. Ты должен быть очень внимателен, играешь ли ты с топ-командой или с командой, которая борется за выживание. Это очень сложная лига. Нужно быть сконцентрированным в каждой игре и, разумеется, нужно затрачивать много энергии в каждом матче", — цитирует тренера сайт клуба.
«Борнмут» занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.