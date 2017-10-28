Агент: мы с Иммобиле от души посмеялись над слухами о «Челси» и Китае

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле не воспринял всерьез информацию об интересе со стороны «Челси» и клуба из Китая «Шанхай СИПГ», которым руководит бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш. Об этом сообщил агент Марко Соммелла, представляющий интересы игрока.
«Мы с Иммобиле от души посмеялись над обеими слухами, ведь Чиро только что продлил контракт со своим клубом. Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы публично поблагодарить клуб за продление контракта. Чиро отдавал всего себя и получил самый большой контракт в эру президенства Клаудио Лотито», — сказал агент в эфире TMW Radio.
Китайский клуб готов заплатить за Иммобиле € 70 млн