Кроос: «Реал» уже взял два трофея в этом сезоне, но может выиграть и ещё четыре

Полузащитник «Реала» Тони Кроос выразил мнение, что его команде в нынешнем сезоне по силам одержать победы в Лиге чемпионов, Примере, Кубке Испании и на клубном чемпионате мира. Ранее мадридская команда выиграла Суперкубки УЕФА и Испании.
«В нынешнем сезоне «Реал» уже взял два трофея, но может выиграть и ещё четыре. С каждым годом побеждать в турнирах становится всё сложнее, поскольку соперники тоже располагают классными командами. Однако если мы продолжим играть в том же духе, что сейчас, то сможем выиграть эти четыре турнира. «Реал» готов к этому с точки зрения класса и психологии. Когда мы работаем сообща, являемся великолепной командой», — цитирует Крооса Marca.
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