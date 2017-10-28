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Палкин: в украинском футболе «Шахтёру» нет равных

28 октября 2017, суббота. 10:36 Футбол

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин подвёл итог сезона-2016/17 и рассказал о планах на будущее.

«Мы прошли сложный сезон, в котором было много ярких эмоций, интересных матчей, красивых побед, рекордов и достижений. Мы вновь показали, что в самых непростых обстоятельствах наш клуб смотрит только вперёд, не сдаётся и идёт к поставленной цели. Своей игрой и успехами «Шахтёр» подтвердил, что является лучшим в Украине.

Впервые за 13 лет клуб пригласил нового главного тренера. Паулу Фонсеку хотели видеть у себя многие команды из европейских топ-лиг, но мы смогли убедить его присоединиться к «Шахтёру». И, как показал сезон, не ошиблись. Изменился и формат проведения чемпионата Украины. Предложенная «Шахтёром» формула сделала Премьер-лигу интересной для болельщиков и привлекательной для спонсоров, а участники получили больше честной конкуренции и качественных матчей.

Важным этапом стал переезд «Шахтёра» в Харьков. Два с половиной года мы проводили домашние матчи на «Арене Львов» и благодарны городу, его жителям за поддержку. 9 сентября 2016 года «Шахтёр» в Харькове сыграл с «Динамо» в чемпионате. Эта встреча на ОСК «Металлист» собрала 39 677 болельщиков, и многие из них специально приехали из Донецка. Поэтому принято решение, что в 2017 году «Шахтёр» будет принимать своих соперников в Харькове.

Весной команда уверенно шла к титулу, а Паулу Фонсека активно задействовал в основе молодых футболистов. В стартовом составе на встречу с «Александрией» вышли девять воспитанников Академии. «Шахтёр» стал базовым клубом национальной сборной Украины: на отборочные матчи к чемпионату мира в заявку попали 15 игроков. Это большой успех всего нашего клуба.

6 мая 2017 года — день, которого мы очень ждали и который войдёт в историю футбольного клуба «Шахтёр». Обыграв в Харькове «Зарю», команда в 10-й раз стала чемпионом Украины! Эта победа получилась такой же красивой и драматичной, как и весь сезон. Мы долго шли к юбилейному золоту, очень хотели вновь держать его в своих руках. Ради цели мы не сдавались, продолжали тяжело работать и заслуженно добились успеха. Это золото — заслуга президента «Шахтёра» Рината Ахметова, тренеров, игроков, работников клуба и всех наших болельщиков! Мы вновь можем с гордостью сказать: «Шахтёр» — чемпион!". Триумф в Кубке страны и «золотой дубль» лишь подтвердили, что в украинском футболе «Шахтёру» нет равных», — цитирует Палкина пресс-служба клуба.

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Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер" (Донецк) Сообщить об ошибке
Теги
Шахтёр Донецк Паулу Фонсека Ринат Ахметов Сергей Палкин
Новости. Футбол
28 октября 2017, суббота
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