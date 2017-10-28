Ибрагимович: Лукаку облегчает мне работу, он делает то, что должен делать

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович выразил мнение, что хорошая игра форварда манкунианцев Ромелу Лукаку облегчает процесс его возвращения в строй. Напомним, что Ибрагимович завершает восстановление после тяжёлой травмы колена, полученной в апреле.
«Команда сильнее в этом сезоне. Лукаку играет в команде, забивающей много голов, и он облегчает мне работу, потому что в прошлом сезоне мы не могли делать изменений на этой позиции. У нас был один игрок, который забивал голы и выполнял эту работу, и у тренера не было других вариантов. В этом сезоне легче. Наличие Лукаку — положительный момент, потому что это облегчает моё возвращение, это даёт мне много времени, и я этому рад.
Чем больше времени у меня будет, тем будет лучше. Лукаку забивает свои голы и делает то, что должен делать. Когда я вернусь, тренер будет принимать решение, и мы увидим, как будут идти дела», — заявил 36-летний шведский нападающий, слова которого приводит Sky Sports.