Президент «Реала» назвал Зидана наследником Ди Стефано

Президент «Реала» Флорентино Перес выразил мнение, что под руководством главного тренера Зинедина Зидана мадридский клуб вошёл в новую для себя золотую эпоху. «Сливочные» по итогам прошлого сезона выиграли Лигу чемпионов, став первым клубом в истории, которому удалось это сделать два раза подряд.
«Нынешние футболисты «Реала» изменили историю. Клуб вступил в новую золотую эпоху с лучшим тренером мира Зинедином Зиданом, который является наследником Альфредо Ди Стефано, а также с Криштиану Роналду, великим капитаном Серхио Рамосом и остальными лучшими игроками на своих позициях», — цитирует Переса Marca.
Альфредо Ди Стефано – одна из самых значимых личностей в истории «Реала». Вместе с мадридским клубом во время игровой карьеры он восемь раз становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок страны, а также пять раз становился обладателем Кубка европейских чемпионов.