До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Президент «Реала» назвал Зидана наследником Ди Стефано

28 октября 2017, суббота. 11:01 Футбол

Президент «Реала» Флорентино Перес выразил мнение, что под руководством главного тренера Зинедина Зидана мадридский клуб вошёл в новую для себя золотую эпоху. «Сливочные» по итогам прошлого сезона выиграли Лигу чемпионов, став первым клубом в истории, которому удалось это сделать два раза подряд.

«Нынешние футболисты «Реала» изменили историю. Клуб вступил в новую золотую эпоху с лучшим тренером мира Зинедином Зиданом, который является наследником Альфредо Ди Стефано, а также с Криштиану Роналду, великим капитаном Серхио Рамосом и остальными лучшими игроками на своих позициях», — цитирует Переса Marca.

Альфредо Ди Стефано – одна из самых значимых личностей в истории «Реала». Вместе с мадридским клубом во время игровой карьеры он восемь раз становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок страны, а также пять раз становился обладателем Кубка европейских чемпионов.

Кроос: «Реал» уже взял два трофея в этом сезоне, но может выиграть и ещё четыре
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
ФК Реал Мадрид Альфредо Ди Стефано Зинедин Зидан Криштиану Роналду Серхио Рамос Флорентино Перес
Новости. Футбол
28 октября 2017, суббота
11:01 Президент «Реала» назвал Зидана наследником Ди Стефано
11:00 Онлайн-турнир по FIFA18 на «Чемпионате» стартует через пять дней
10:49 Ибрагимович: Лукаку облегчает мне работу, он делает то, что должен делать
10:36 Палкин: в украинском футболе «Шахтёру» нет равных
10:18 Кроос: «Реал» уже взял два трофея в этом сезоне, но может выиграть и ещё четыре
10:15 Бенитес: «Ньюкаслу» рано радоваться, подождём до января
10:08 Венгер сравнил современный футбол в Англии с Brexit
09:53 Агент Джаккерини: даже Дибала в «Наполи» почти не играл бы
09:36 Агент: мы с Иммобиле от души посмеялись над слухами о «Челси» и Китае
09:21 Конте: 19-е место в АПЛ не соответствует игре «Борнмута»
09:18 Менди: договорились с Гвардиолой, что я вернусь к полуфинальным матчам ЛЧ
09:01 Эллардайс: британцы в АПЛ считаются тренерами второго сорта
08:20 Капитан «Валенсии» Парехо сбросил более 5 кг после прихода нового тренера
07:05 Фавр: «ПСЖ» был лучше и быстрее, а в игре «Ниццы» что-то не работает
06:29 Озил: отдаю «Арсеналу» всё и оставляю всего себя на поле на благо команды
03:32 Макси Лопес судится с бывшей женой за публикацию номера его телефона в Интернете
03:00 Иньеста пропустит встречу «Барселоны» с «Атлетиком» в Бильбао из-за повреждения
02:40 Почеттино: «Тоттенхэм» способен побеждать и без Кейна
02:24 «Шеффилд Юнайтед» вышел в лидеры Чемпионшипа впервые за 12 лет
01:43 Кавани: голы «ПСЖ» в первом тайме позволили играть против «Ниццы» спокойнее
01:18 Клопп — о Ловрене: никому не пожелаю, чтобы его ошибки разбирались публично
00:59 Беляев: победа тульского «Арсенала» над ЦСКА важна со всех точек зрения
00:57 «Барселона» не намерена высказываться на тему о независимости Каталонии
00:56 Главный тренер «Порту» объяснил, почему Касильяс потерял место в основе
00:48 Чаушич: понимали, что болельщики тульского «Арсенала» ждут победы в матче с ЦСКА
00:24 Конте: Канте по-прежнему не готов играть, надеюсь, он вернётся к матчу с «Ромой»
00:18 Ари — о своём клубе в Бразилии: если это будет убыточная история, то не страшно
00:10 Сборная России сыграет с Коста-Рикой в 1/4 финала чемпионата мира по футболу 7х7
27 октября 2017, пятница
23:58 Ройс может перейти из дортмундской «Боруссии» в «Милан»
23:50 Ари: в январе-феврале российский паспорт будет готов, документы поданы
23:47 Леонардо: «ПСЖ» должен быть важнее Неймара и других отдельных игроков
23:35 Дубль Кавани помог «ПСЖ» разгромить «Ниццу»
23:31 Божович: способен ли «Арсенал» выйти в ЛЕ? Аппетит приходит во время еды
23:22 «Майнц» и «Айнтрахт» не сумели выявить победителя
23:01 Соперник ЦСКА в ЛЧ «Бенфика» одержала победу в чемпионате Португалии
22:56 Гончаренко: ЦСКА не заслужил поражения в матче с «Арсеналом»
22:48 Менди рассказал о резкой реакции Гвардиолы на его травму
22:35 Ибрагимович: не променял бы все свои 33 трофея на одну победу в Лиге чемпионов
22:23 Клопп: кажется, «Манчестер Сити» станет чемпионом Англии уже в январе
22:14 Хомуха: группа атаки ЦСКА не является топовой, отсюда все проблемы
22:04 «Арсенал» (Тула) — ЦСКА — 1:0. Видеообзор матча
22:00 В гостях у Ари: подруга, суперкар, шикарный дом и любимая мама. Фоторепортаж
21:46 Пономарёв: удаление Кучаева морально убило игроков, нельзя так руками играть!
21:43 Гончаренко прервал флеш-интервью после трёх вопросов об удалении игрока ЦСКА
21:39 Божович: было бы сложнее, если бы не удаление? Если бы бабушка была дедушкой…
Все новости RSS
Партнерский контент