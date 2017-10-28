Панюков: Европа – Европой, но получать по € 1,2 тыс. в месяц не совсем хорошо

Нападающий «Зенита-2» Андрей Панюков рассказал, насколько полезным для него оказался опыт выступлений в европейских лигах, а также объяснил, почему решил вернуться на родину. Панюков является воспитанником московского «Динамо». В 2015 году он перешёл в литовский «Атлантас», после чего на правах аренды поиграл за «Аяччо» и вторую команду «Браги». Прошлым летом форвард подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга.
«Что касается того, чему меня научили годы, проведённые в «Аяччо» и «Браге», то не думаю, что в двадцать лет можно научиться чему-то принципиально новому. Просто у каждого тренера свои требования: один больше внимания обращает на тактику, другой на физическую подготовку. Да, я вырос как футболист, но в плане футбола вряд ли узнал что-то кардинально новое. А вот в плане быта получил хороший опыт, посмотрел, как играют в футбол в других странах. Интересно и полезно!
Если говорить о разнице между французским, португальским с одной стороны и российским футболом с другой, то скажу так: любой команде ФНЛ во второй французской лиге пришлось бы очень тяжело. Там быстрый, техничный футбол, соперники дают друг другу играть. Здесь же некоторые матчи превращаются в сплошное мучение. Даже в РФПЛ есть команды «ни себе – ни людям». Плюс во Франции другой уровень игроков. Как бы это обидно для нас не звучало. Португалия? Мне тяжело сравнивать, поскольку я выступал за вторую команду «Браги». Для меня это печальный опыт. Но тоже опыт!
Придерживаюсь ли я и сейчас мнения, что молодому футболисту полезнее играть в низших лигах Европы, чем оставаться на скамейке запасных в клубах РФПЛ? Вы знаете, всё от человека зависит. Если дублер получает чуть больше своих сверстников и довольствуется попаданием в заявку – это одно. Если человек готов отказаться от денег и хочет набраться опыта в Европе – совсем другое. Я два года назад сделал выбор в пользу заграницы. Считаю, что поступил правильно – это время пошло мне на пользу. Другие ребята сидели в заявке в России. И пропали.
Я два года покатался по Европе, а теперь хочу поиграть дома. Денежку заработать. Это немаловажный факт – мне уже 23 года. Европа – Европой, но получать по € 1,2 тыс. в месяц тоже не совсем хорошо. Что касается того, являюсь ли я сторонником или противником лимита на легионеров в российском футболе, то я за лимит», — цитирует Панюкова Bobsoccer.