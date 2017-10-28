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Деменко: «Ростов» будет биться, но «Спартак» есть «Спартак»

28 октября 2017, суббота. 13:00 Футбол

Бывший футболист «Спартака» и «Ростова» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча 15-го тура российской Премьер-Лиги между донской командой и красно-белыми.

«В Ростове-на-Дону всегда тяжело играть, но «Спартак» должен переломить этот момент. Мы видели матч с «Амкаром», в котором красно-белые хорошо выглядели. Команда Карреры сегодня сильнее «Ростова». Единственный момент — «Ростов» играет дома. Поддержка будет хорошая, болельщики будут гнать команду вперёд. Но «Спартаку» надо возвращаться в чемпионскую гонку. Ростовская команде же сейчас в подавленном состоянии, из Кубка России вылетела. Однако на «Спартак» все настраиваются серьёзно, команда Кучука будет биться. Но «Спартак» есть «Спартак». Уверен, что Каррера не будет держать в голове скорый матч против «Севильи», ведь в чемпионате тоже надо навёрстывать. Что касается прогноза, то «Спартак» победит 3:1», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Матч «Ростов» — «Спартак» состоится сегодня в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2», начало — в 19:00 мск.

Боккетти не полетел со «Спартаком» на матч против «Ростова», Ребров — в составе
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Ростов ФК Спартак Максим Деменко
Новости. Футбол
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