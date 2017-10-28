Тьяго Силва: буду очень рад, если «Милан» обыграет «Ювентус»

Защитник «ПСЖ» Тьяго Силва заявил, что будет болеть за «Милан» в матче 11-го тура итальянской Серии A с «Ювентусом».
Бразилец ранее выступал за россонери, а «старую синьору» тренирует бывший наставник «Милана» Массимилиано Аллегри, с которым футболист поддерживает контакт.
«Аллегри — тренер, которого я очень хорошо знаю, но я буду болеть за „Милан“. Буду очень рад, если „Милан“ победит сегодня.
Я всё ещё поддерживаю контракт с Массимилиано, и мы часто общаемся, по крайней мере, когда у нас есть время. В любом случае сегодня я буду поддерживать «Милан».
«Милан» — большой клуб, который должен как можно скорее вернуться в Лигу чемпионов. Для этого они должны выигрывать большие матчи, как этот», — цитирует Силву Football Italia со ссылкой Sky Sport Italia.
Матч «Милан» — «Ювентус» состоится сегодня, 28 октября, на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца», начало — в 19:00 мск.