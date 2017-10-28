Доннарумма рассказал, что ему советует Буффон при встречах

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма поделился мнением о партнёре по сборной Италии вратаре «Ювентуса» Джанлуидже Буффоне, а также рассказал, что ему советует при встречах более опытный коллега по амплуа.
«Буффон уже является историей футбола. Он умеет быть хладнокровным во время матчей. Джанлуиджи серьёзно относится к каждой тренировке. Видел это собственными глазами во время пребывания в стане национальной сборной. Буффон последним покидает тренажёрный зал и первым выходит на тренировочное поле.
Когда встречаюсь с Джиджи, он мне советует оставаться спокойным даже в самых трудных ситуациях. Ещё советует не расслабляться, поскольку сдержанность – это главное качество, которым нужно обладать.
После Буффона есть и другие голкиперы, которыми я восхищаюсь: Мануэль Нойер, Тибо Куртуа, Уго Льорис и Давид де Хеа. Однако до их уровня мне ещё очень и очень далеко», — цитирует Доннарумму Football Italia со ссылкой на журнал Sportweek.