Паршивлюк: «Спартак» — перевёрнутая страница моей истории

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк в интервью клубной пресс-службе поделился ожиданиями от матча 15-го тура РФПЛ со «Спартаком», за который он выступал ранее.
«Этот клуб для меня многое значит, я был в нём почти всю жизнь. С нетерпением жду эту встречу.
Недосказанность? Она меня мотивирует не только на предстоящую игру. Мне есть, что доказать самому себе. А «Спартак» — это уже перевёрнутая страница моей истории.
Смотрел матч «Спартак» — «Севилья». Порадовался этому результату, было неожиданно. Игра была на три результата, но «Спартак» реализовал все моменты, которые были.
Лидер красно-белых сейчас Квинси Промес. Этот игрок может создать момент из ничего. Также отмечу Луиса Адриано и Александра Самедова.
Ещё со времен выступлений за «Спартак» помню, что выезд в Ростов--на-Дону был всегда очень сложным. Надеюсь, традиция продолжится», — заявил Паршивлюк.
Матч «Ростов» — «Спартак» состоится сегодня, 28 октября, на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону, начало — в 19:00 мск.