«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур» на предстоящий на стадионе «Олд Траффорд» матч 10-го тура английской Премьер-лиги.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Бейи, Джонс, Смоллинг, Валенсия, Эррера, Матич, Янг, Мхитарян, Рашфорд, Лукаку.
«Тоттенхэм»: Льорис, Орье, Алдервейрелд, Вертонген, Дэвис, Дайер, Уинкс, Сиссоко, Эриксен, Алли, Сон.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Начало — в 14:30 мск.
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