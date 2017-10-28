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Голевой пас Аршавина помог «Кайрату» сохранить интригу в чемпионской гонке

28 октября 2017, суббота. 13:56 Футбол

В матче 32-го тура чемпионата Казахстана «Астана» принимала на своём поле «Кайрат». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.

В составе победителей голы на свой счёт записали Айбол Абикен и Жерар Гоу. Российский нападающий Андрей Аршавин вышел в стартовом составе и отметился голевой передачей, когда «Кайрат» забивал первый мяч.

В случае победы или ничьей «Астана» бы за тур до конца чемпионата досрочно гарантировала себе первое место в турнирной таблице, однако «Кайрат» благодаря победе сохранил теоретические шансы на чемпионство в последнем туре. «Астана» находится на первом месте в турнирной таблице с 76 очками, «Кайрат» (75) занимает вторую строчку.

Чемпионат Казахстана, 32-й тур

«Астана» — «Кайрат» — 0:2 (0:0)

Голы: Абикен, 71 (0:1); Гоу, 89 (0:2).

Посмотреть видео можно на канале PFLK TV в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Астана ФК Кайрат Андрей Аршавин
Новости. Футбол
28 октября 2017, суббота
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