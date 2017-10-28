Фернандес работает по индивидуальной программе в преддверии матча Лиги чемпионов

Футболисты московского ЦСКА на следующий день после гостевого матча 15-го тура российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (0:1) собрались на базе и провели тренировку в рамках подготовки к игре 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Базелем».
Как сообщает пресс-служба ЦСКА, защитник Марио Фернандес, получивший повреждение бедра в матче с «Зенитом» (0:0), работает по индивидуальной программе.
Матч «Базель» — ЦСКА состоится 31 октября в Швейцарии, начало встречи запланировано на 21:45 мск.
Фотографию Марио Фернандеса можно посмотреть в «твиттере» ЦСКА.
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