Манчини: хотел бы возглавить сборную Италии до того, как мне исполнится 70 лет

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини в интервью итальянской радиостанции Radio Deejay рассказал, как ему работается в России, а также выразил желание однажды возглавить сборную Италии.
«Я счастлив быть в Санкт-Петербурге. Здесь молодая команда, которая недавно обновилась и хорошо выступает. Некоторые возрастные топ-игроки покинули «Зенит». Команда стала моложе, однако мы находимся вверху турнирной таблицы. Так что могу сказать, что я удовлетворён.
Что касается сборной Италии, то очень надеюсь на то, что она пробьётся на ЧМ-2018 через стыковые матчи. Чемпионат мира без Италии был бы бессмысленным. Однажды я бы хотел стать главным тренером этой сборной, но до того, как мне исполнится 70 лет. Это мечта для каждого тренера», — приводит слова 52-летнего специалиста Football Italia.
Сборная Италии в ноябре поборется с командой Швеции в стыковых матчах за право отправиться на ЧМ-2018.