Моуринью: мне хотелось бы приобрести опыт участия на ЧМ или Евро

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сообщил, что в будущем хотел бы попробовать себя в роли наставника национальной команды.
«В моей карьере наступит момент, когда я предпочту такого рода работу. Деятельность за закрытыми дверями более аналитического характера и с меньшим количеством матчей, чем на клубном уровне. После стольких лет в футболе хотелось бы приобрести опыт участия на чемпионате мира или Европы», — приводит слова Моуринью Daily Mail со ссылкой на интервью Sky Sports.
Моуринью работает в «Манчестер Юнайтед» с 2016 года. Ранее 54-летний специалист возглавлял «Бенфику», «Униан Лейрию», «Порту», «Челси», «Интер» и «Реал».
Моуринью: я стал более зрелым, чем в 2004 году, и по-другому реагирую на вещи