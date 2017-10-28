«Краснодар» разгромил «СКА-Хабаровск» в молодёжном первенстве, забив семь мячей

В матче 15-го тура молодёжного первенства России «Краснодар» на своём поле со счётом 7:1 разгромил «СКА-Хабаровск».
В первом тайме «быкам» удалось забить трижды — дубль оформил Иван Игнатьев, а ещё один мяч забил Даниил Уткин. Во втором тайме Уткин сумел отличиться вновь, а помимо него голами отметились Сергей Бородин, Дмитрий Яськов и Рустам Халназаров. У гостей гол престижа в концовке с пенальти забил Манвел Агаронян.
«Краснодар» вышел на первое место в таблице первенства, опережая на одно очко ЦСКА и на два «Динамо», которое сегодня сыграет с «Тосно» и в случае победы станет лидером.