Венгер — болельщикам: хочу выиграть АПЛ ещё раз до того, как меня отсюда выгонят

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, который ранее на этой неделе сообщил, что не исключает своего ухода из клуба в конце сезона, выразил желание ещё раз выиграть английскую Премьер-лигу прежде, чем уйти из команды. Об этом француз сообщил на ежегодной встрече с болельщиками «Арсенала».
«Хочу выиграть английскую Премьер-лигу ещё раз до того, как меня отсюда выгонят. Мне всегда есть, что доказывать. Если вы мне предложите сыграть четыре на четыре, то увидите, что я буду пытаться у вас выиграть. Можем сыграть и один на один, если хотите. Желание соревноваться является моей потребностью.
Меня никогда не интересовала финансовая сторона. Если бы дело было в деньгах, меня бы здесь сейчас не было», — приводит слова Венгера The Guardian.
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